Первый после Надаля: американец Шелтон защитил титул на "Мастерсе" в Канаде (видео)

Уверенная победа и защита титула

Финальное противостояние длилось 1 час и 29 минут и завершилось победой Шелтона со счетом 6:3, 7:6. Эта встреча стала шестой в очной истории теннисистов, и Бен в шестой раз вышел из нее победителем.

Шелтон успешно защитил прошлогодний титул Открытого чемпионата Канады, который ранее завоевал на кортах Торонто. На пути к нынешнему триумфу в Монреале американец также обыграл Дженсона Бруксби, Зизу Бергса, Жоау Фонсеку, Якуба Меншика и Лернера Тьена.

Исторические достижения и компания легенд

Сохранение титула позволило Шелтону вписать свое имя в список выдающихся теннисистов и установить несколько значимых рекордов.

Достижение легенд: Шелтон стал первым игроком после Рафаэля Надаля (2018-2019), кому удалось выиграть канадский "Мастерс" два года подряд. В XXI веке это делали только Энди Маррей, Новак Джокович и Надаль

Шелтон стал первым игроком после Рафаэля Надаля (2018-2019), кому удалось выиграть канадский "Мастерс" два года подряд. В XXI веке это делали только Энди Маррей, Новак Джокович и Надаль Защита дебютного титула: Бен стал лишь пятым теннисистом в истории серии Masters 1000, смогшим защитить свой первый трофей этой категории (ранее это удавалось Борису Беккеру, Ллейтону Хьюитту, Рафаэлю Надалю и Стефаносу Циципасу)

Бен стал лишь пятым теннисистом в истории серии Masters 1000, смогшим защитить свой первый трофей этой категории (ранее это удавалось Борису Беккеру, Ллейтону Хьюитту, Рафаэлю Надалю и Стефаносу Циципасу) В компании Синнера и Алькараса: американец стал третьим игроком, рожденным в 2000-х годах, с несколькими выигранными "Мастерсами" в активе

американец стал третьим игроком, рожденным в 2000-х годах, с несколькими выигранными "Мастерсами" в активе Американский след: Шелтон – лишь третий представитель США в XXI веке с более чем одним титулом ATP 1000 после Андре Агасси и Энди Роддика

Для Шелтона это седьмой трофей ATP в карьере и четвертый в сезоне 2026 после соревнований в Далласе, Мюнхене и Штутгарте.