Перший після Надаля: американець Шелтон захистив титул на "Мастерсі" в Канаді (відео)

Впевнена перемога та захист титулу

Фінальне протистояння тривало 1 годину та 29 хвилин і завершилося перемогою Шелтона з рахунком 6:3, 7:6. Ця зустріч стала шостою в очній історії тенісистів, і Бен ушосте вийшов із неї переможцем.

Шелтон успішно захистив торішній трофей Відкритого чемпіонату Канади, який раніше здобував на кортах Торонто. На шляху до нинішнього тріумфу в Монреалі американець також переграв Дженсона Бруксбі, Зізу Бергса, Жоау Фонсеку, Якуба Меншика та Лернера Тьєна.

Історичні досягнення та компанія легенд

Збереження титулу дозволило Шелтону вписати своє ім'я у список видатних тенісистів та встановити кілька вагомих рекордів.

Досягнення легенд: Шелтон став першим гравцем після Рафаеля Надаля (2018–2019), кому вдалося виграти канадський "Мастерс" два роки поспіль. У XXI столітті це робили лише Енді Маррей, Новак Джокович та Надаль

Шелтон став першим гравцем після Рафаеля Надаля (2018–2019), кому вдалося виграти канадський "Мастерс" два роки поспіль. У XXI столітті це робили лише Енді Маррей, Новак Джокович та Надаль Захист дебютного титулу: Бен став лише п'ятим тенісистом в історії серії Masters 1000, який зміг захистити свій перший трофей цієї категорії (раніше це вдавалося Борису Беккеру, Ллейтону Г'юїтту, Рафаелю Надалю та Стефаносу Циципасу)

Бен став лише п'ятим тенісистом в історії серії Masters 1000, який зміг захистити свій перший трофей цієї категорії (раніше це вдавалося Борису Беккеру, Ллейтону Г'юїтту, Рафаелю Надалю та Стефаносу Циципасу) У компанії Сіннера та Алькараса: американець став третім гравцем, народженим у 2000-х роках, з кількома виграними "Мастерсами" в активі

американець став третім гравцем, народженим у 2000-х роках, з кількома виграними "Мастерсами" в активі Американський слід: Шелтон – лише третій представник США у XXI столітті із понад одним титулом ATP 1000 після Андре Агассі та Енді Роддіка

Загалом для Шелтона це сьомий трофей ATP у кар'єрі та четвертий у сезоні 2026 року після змагань у Далласі, Мюнхені та Штутгарті.