Первый в истории: Свитолина вывела сборную Украины в финал Кубка Билли Джин Кинг

Час на победу

Элина Свитолина победила в обоих сетах с одинаковым счетом – 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 3 минуты.

Это была четвертая встреча Элины Светолиной и Жасмин Паолини – и украинка в третий раз праздновала победу. Также это стало своеобразным реваншем для Элины за поражение в прошлом году - также в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.

Это поражение прервало серию Жасмин из шести успехов в одиночках за свою сборную.

Кубок Билли Джин Кинг, 1/2 финала

Элина Свитолина (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) – 6:2, 6:2

Важные цифры полуфинала

Для Свитолиной эта победа стала 20-й в командном турнире. Элина стала лишь пятой украинкой, достигшей этого показателя. Ранее это удавалось Елене Татарковой, Екатерине Бондаренко, Алене Бондаренко и Ольге Савчук. Впрочем, здесь идет речь и об одиночных, и о парных матчах.

Также сборная Украины впервые победила итальянок – для этого понадобилось шесть встреч. "Сине-желтые" прервали и беспроигрышную серию Италии из восьми матчей.

Стоит отметить, что итальянки шесть раз становились победительницами турнира, в том числе в двух предыдущих сезонах.

Первый финал

Сборная Украины будет впервые играть в финале Кубка Билли Джин Кинг. Соперницами "сине-желтых" станут 11-разовые победительницы Кубка – сборная Чехии.

Украина - Чехия начнется в воскресенье, 27 сентября, в 12:00 по Киеву.