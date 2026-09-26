Перший в історії: Світоліна вивела збірну України в фінал Кубка Біллі Джин Кінг

Година на перемогу

Еліна Світоліна перемогла в обох сетах з однаковим рахунком - 6:2, 6:2. Матч тривав 1 годину 3 хвилини.

Це була четверта зустріч Еліни Світоліною та Жасмін Паоліні - і українка втретє святкувала перемогу. Також це стало своєрідним реваншем для Еліни за торічну поразку - також в півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

Ця поразка перервала серію Жасмін із шести поспіль успіхів в одиночках за свою збірну.

Кубок Біллі Джин Кінг, 1/2 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) - Жасмін Паоліні (Італія) - 6:2, 6:2

Важливі цифри півфіналу

Для Світоліної ця перемога стала 20-ю в командному турнірі. Еліна стала лише п'ятою українкою, яка досягла цього показника. Раніше це вдавалося Олені Татарковій, Катерині Бондаренко, Альоні Бондаренко та Ользі Савчук. Втім, тут йдеться і про одиночні, і про парні матчі.

Також збірна України вперше перемогла італійок - для цього знадобилось шість зустрічей. "Синьо-жовті" перервали і безпрограшну серію Італії із восьми матчів.

Варто зазначити, що італійки шсть разів ставали переможницями турніру, зокрема у двох попередніх сезонах.

Перший фінал

Збірна України вперше гратиме у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Суперницями "синьо-жовтих" стануть 11-разові переможниці Кубка - збірна Чехії.

Протистояння Україна - Чехія розпочнеться в неділю, 27 вересня, о 12:00 за Києвом.