Первая среди украинок: Снигур пробилась в полуфинал турнира WTA в Праге

Убедительная победа и национальный рекорд

Поединок 1/4 финала прошел при полной доминации украинской спортсменки. Первый сет Снигур выиграла "всухую", а во второй партии уверенно довела матч до логического завершения - 6:0, 6:3.

Благодаря этому успеху Дария Снигур стала первой теннисисткой в истории Украины, которой удалось добраться до 1/2 финала на турнире в Праге. Раньше лучшими достижениями украинок на этих соревнованиях были выходы в четвертьфинал в исполнении Екатерины Баиндл (2023-й год) и Ангелины Калининой (2024-й год).

Второй полуфинал в карьере

Предстоящий поединок станет для Дарии только вторым полуфиналом на уровне основной сетки WTA-тура. Впервые подобного успеха она добилась в феврале этого года на турнире в румынском Клуж-Напоке.

Соперница Снигур в борьбе за финал определится по итогам чешского дерби, в котором встретятся первая сеяная и действующая чемпионка турнира Мари Боузкова и пятая ракетка соревнований Тереза Валентова.