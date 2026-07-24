Перша серед українок: Снігур пробилась в півфінал турніру WTA в Празі

Переконлива перемога та національний рекорд

Поєдинок 1/4 фіналу пройшов за повної домінації української спортсменки. Перший сет Снігур виграла "всуху", а в другій партії впевнено довела матч до логічного завершення - 6:0, 6:3.

Завдяки цьому успіху Дарія Снігур стала першою тенісисткою в історії України, якій вдалося дістатися 1/2 фіналу на турнірі у Празі. Раніше найкращими досягненнями українок на цих змаганнях були виходи до чвертьфіналу у виконанні Катерини Баіндл (2023-й рік) та Ангеліни Калініної (2024-й рік).

Другий півфінал у кар'єрі

Майбутній поєдинок стане для Дарії лише другим півфіналом на рівні основної сітки WTA-туру. Уперше подібного успіху вона досягла в лютому цього року на турнірі в румунському Клуж-Напоці.

Суперниця Снігур у боротьбі за фінал визначиться за підсумками чеського дербі, у якому зустрінуться перша сіяна та чинна чемпіонка турніру Марі Боузкова та п'ята ракетка змагань Тереза Валентова.