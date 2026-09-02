Олейникова одержала первую победу на US Open в карьере и сыграет против соперницы из топ-20

Уверенный старт и дебютный успех

Для победы над 431 ракеткой мира Риз Брантмайер Олейниковой понадобилось 1 час и 39 минут. Это была первая очная встреча теннисисток на профессиональном уровне.

US Open-2026. Женщины. 1-й раунд

Александра Олейникова (Украина) – Риз Брантмайер (США) – 6:4, 6:4

Для Олейниковой это второе выступление на турнире в Нью-Йорке и первый выход в 1/32 финала. В прошлом сезоне Александра остановилась еще на старте квалификационного раунда.

Следующая соперница и успех украинок

Во втором круге US Open Александра сыграет против 18-й ракетки мира Александры Эалы. Ранее в этом сезоне украинка уже встречалась с представительницей Филиппин на грунтовом турнире в Страсбурге – и победила.

Благодаря этому успех Олийникова стала уже четвертой представительницей Украины в 1/32 финала US Open-2026. Ранее во второй раунд престижного турнира серии Грендслем успешно пробились Элина Свитолина, Марта Костюк и Юлия Стародубцева.