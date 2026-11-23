"Словно ножом по сердцу": Свитолина раскрыла, что ее возмутило во время награждения на WTA Finals
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала резонанс вокруг церемонии награждения после финала Итогового турнира. Спортсменка объяснила, почему не ответила на поздравление россиянки Мирры Андреевой, выступающей в нейтральном статусе.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на эксклюзивный комментарий Светолиной для Суспільне Спорт.
Свитолина объяснила, почему не ответила Андреевой
По словам Элины, во время награждения она, прежде всего, переживала из-за поражения в финальном матче. Украинка призналась, что этот результат стал для нее очень болезненным.
"Конечно, мне не нравится проигрывать, тем более в финале. Для меня это очень больно — как ножом по сердцу. Поэтому я сильно расстроилась. И во время награждения я знала, что она будет искать слова, чтобы меня поздравить", — рассказала теннисистка.
Что огорчило Свитолину
В то же время Свитолина подчеркнула, что не считает уместными публичные жесты внимания к представителям страны-агрессора. Именно поэтому обращение Андреевой она восприняла негативно.
"Кажется, это было не очень корректно: мы не жмем руки и не фотографируемся с представителями страны-агрессора, поэтому это выглядит как провокация. Мне было очень неприятно. Я знала, что это вызовет резонанс в медиа, а медиа часто поддерживают их в таких ситуациях. Так что было крайне неприятно", — пояснила Свитолина.
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