Свитолина объяснила, почему не ответила Андреевой

По словам Элины, во время награждения она, прежде всего, переживала из-за поражения в финальном матче. Украинка призналась, что этот результат стал для нее очень болезненным.

"Конечно, мне не нравится проигрывать, тем более в финале. Для меня это очень больно — как ножом по сердцу. Поэтому я сильно расстроилась. И во время награждения я знала, что она будет искать слова, чтобы меня поздравить", — рассказала теннисистка.

Что огорчило Свитолину

В то же время Свитолина подчеркнула, что не считает уместными публичные жесты внимания к представителям страны-агрессора. Именно поэтому обращение Андреевой она восприняла негативно.

"Кажется, это было не очень корректно: мы не жмем руки и не фотографируемся с представителями страны-агрессора, поэтому это выглядит как провокация. Мне было очень неприятно. Я знала, что это вызовет резонанс в медиа, а медиа часто поддерживают их в таких ситуациях. Так что было крайне неприятно", — пояснила Свитолина.