"Ніби ножем по серцю": Світоліна розкрила, що її обурило під час нагородження на WTA Finals
Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала резонанс навколо церемонії нагородження після фіналу Підсумкового турніру. Спортсменка пояснила, чому не відповіла на привітання росіянки Мірри Андрєєвої, яка виступає в нейтральному статусі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ексклюзивний коментар Світоліної для Суспільне Спорт.
Світоліна пояснила, чому не відповіла Андрєєвій
За словами Еліни, під час нагородження вона передусім переживала через поразку у фінальному матчі. Українка зізналася, що цей результат став для неї дуже болючим.
"Звісно, мені не подобається програвати, тим паче у фіналі. Для мене це дуже боляче — ніби ножем по серцю. Тож я сильно засмутилася. І під час нагородження я знала, що вона шукатиме слова, щоб мене привітати", — розповіла тенісистка.
Що засмутило Світоліну
Водночас Світоліна наголосила, що не вважає доречними публічні жести уваги до представників країни-агресора. Саме тому звернення Андрєєвої вона сприйняла негативно.
"Здається, це було не дуже коректно: ми не тиснемо руки й не фотографуємося з представниками країни-агресора, тому це виглядає як провокація. Мені було дуже неприємно. Я знала, що це викличе резонанс у медіа, а медіа часто підтримують їх у таких ситуаціях. Тож так, було вкрай неприємно", — пояснила Світоліна.
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