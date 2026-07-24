Неожиданный финиш: Олейникова досрочно завершила выступления на турнире WTA в Гамбурге

Причины отказа и несыгранный четвертьфинал

В борьбе за путевку в полуфинал 25-летняя украинка должна была встретиться с представительницей Армении Элиной Аванесян, которая пробилась в основную сетку через квалификацию. Однако матч так и не состоялся - Олейникова снялась с соревнований.

Официальные причины отказа украинской теннисистки остаются неизвестными.

Этот четвертьфинал должен был стать для Александры третьим на уровне турниров WTA в карьере. Ранее в этом году она уже демонстрировала высокие результаты, добираясь до полуфинальных стадий на соревнованиях в румынском Клуж-Напоке и румынских Яссах.

Единственная украинка в Гамбурге

После снятия Олейниковой единственной представительницей Украины в одиночной сетке турнира в Гамбурге остается Ангелина Калинина.

В своем четвертьфинальном поединке Калинина сразится против местной теннисистки, немки Татьяны Корпач.