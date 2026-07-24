Несподіваний фініш: Олійникова достроково завершила виступи на турнірі WTA у Гамбурзі

Причини відмови та незіграний чвертьфінал

У боротьбі за путівку до півфіналу 25-річна українка мала зустрітися з представницею Вірменії Еліною Аванесян, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію. Однак матч так і не відбувся - Олійникова знялася зі змагань.

Офіційні причини відмови української тенісистки наразі залишаються невідомими.

Цей чвертьфінал мав стати для Олександри третім на рівні турнірів WTA у кар'єрі. Раніше цього року вона вже демонструвала високі результати, дістаючись півфінальних стадій на змаганнях у румунському Клуж-Напоці та румунських Яссах.

Єдина українка в Гамбурзі

Після зняття Олійникової єдиною представницею України в одиночній сітці турніру в Гамбурзі залишається Ангеліна Калініна.

У своєму чвертьфінальному поєдинку Калініна змагатиметься проти місцевої тенісистки, німкені Тетяни Корпач.