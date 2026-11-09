Костюк дебютировала на WTA Finals: чем завершился матч против чемпионки Уимблдона (видео)

Итоговый турнир WTA. Группа 1, 1-й тур

Марта Костюк (Украина) – Линда Носкова (Чехия) – 2:6, 4:6

Упорная борьба и переломный момент

Матч продолжался два сета и завершился победой чешской теннисистки. Для украинки это противостояние имело особое значение, ведь именно Носковой Марта уступила в полуфинале Уимблдона в этом году.

Первая партия прошла под диктовку представительницы Чехии. Ключевым эпизодом стал третий гейм, в котором Носкова реализовала брейк-пойнт. Впоследствии чешка увеличила преимущество до 5:1 и уверенно забрала сет, продемонстрировав высокую точность ударов.

Во втором сете украинка попыталась переломить ход поединка. Костюк даже повела со счетом 2:1, однако соперница быстро восстановила равновесие, сделала решающий брейк и вышла вперед – 4:2. Несмотря на все усилия Марты и сокращение отставания, Носкова довела сет и матч до победы.

Исторический матч на WTA Finals

По данным аналитиков Opta Ace, этот поединок вошел в историю как первое за последние пять лет противостояние двух дебютанток на Итоговом турнире WTA. В последний раз подобный матч зрители видели еще в 2021 году.

Напомним, что Марта пробилась на турнир в статусе запасной после того, как первая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем. Костюк подходила к этому вызову после паузы, вызванной травмой запястья и досрочным завершением азиатского турне.

Впереди украинку ждут еще два сложных экзамена в группе против американок Коко Гофф и Джессики Пегулы. Чтобы пробиться в плей-офф соревнований, Марте необходимо занять одно из первых двух мест в своей четверке.

Тем временем в параллельной группе турнира свой стартовый матч проведет и другая украинка - Элина Свитолина, которая 9 ноября сыграет против Мирры Андреевой. В ее квартете также будут соперничать Арина Соболенко и Каролина Мухова.