Сколько заработали Свитолина и Костюк

Абсолютным лидером по объему призовых выплат среди представительниц Украины стала Элина Свитолина. Успешные выступления на турнирах WTA в 2026 году позволили ей заработать 6 022 470 долларов. На протяжении года теннисистка демонстрировала высокую стабильность, завоевав два чемпионских титула и завершив сезон с убедительным балансом побед и поражений – 51:17.

Вторую строчку в национальном рейтинге заняла Марта Костюк, чей годовой заработок на корте составил 4 580 897 долларов. Как и ее соотечественница, она записала в свой актив два выигранных трофея WTA, завершив сезон с показателем 35 побед при 15 поражениях.

Таким образом, разница в призовых между двумя ведущими украинскими теннисистками достигла 1 441 573 долларов в пользу Свитолиной.

Сравнение с первой ракеткой мира

Для оценки общего уровня призовых в мировом туре: лидер рейтинга WTA Елена Рыбакина по итогам сезона-2026 пополнила свой счет на 11 134 420 долларов.

Стоит отметить, что опубликованная статистика охватывает исключительно официальные призовые, выплаченные непосредственно на турнирах за спортивные результаты. В эти суммы не входят гонорары по спонсорским соглашениям, рекламным кампаниям и бонусы от партнеров. Также отметим, что с самих призовых спортсменки еще должны уплатить предусмотренные законодательством налоги.