Скільки заробили Світоліна та Костюк

Абсолютним лідером за обсягом призових виплат серед представниць України стала Еліна Світоліна. Успішні виступи на турнірах WTA у 2026 році дозволили їй заробити 6 022 470 доларів. Протягом року тенісистка демонструвала високу стабільність, здобувши два чемпіонські титули та завершивши сезон із переконливим балансом перемог і поразок 51:17.

Другу сходинку в національному заліку посіла Марта Костюк, чий річний доробок на корті склав 4 580 897 доларів. Як і її співвітчизниця, вона записала до свого активу два виграні трофеї WTA, завершивши сезон із показником 35 виграних матчів при 15 поразках.

Таким чином, різниця у призових між двома провідними українськими тенісистками сягнула 1 441 573 доларів на користь Світоліної.

Порівняння з першою ракеткою світу

Для оцінки загального рівня гонорарів у світовому турі: лідерка рейтингу WTA Єлена Рибакіна за підсумками сезону-2026 поповнила свій рахунок на 11 134 420 доларів.

Варто зауважити, що оприлюднена статистика охоплює виключно офіційні призові кошти, виплачені за спортивні результати безпосередньо на турнірах. До цих сум не входять гонорари від спонсорських угод, рекламних кампаній та бонуси від партнерів. Зазначимо також, що з самих призових спортсменки ще мають сплатити передбачені законодавством податки.