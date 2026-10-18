Калинина снялась из-за травмы, но сыграет в основе турнира WTA: неожиданный поворот для украинки

Драматическая квалификация и счастливый билет

Во время финального поединка отбора Калинина была вынуждена досрочно прекратить борьбу из-за повреждения бедра и сняться с игры. Впрочем, из-за отказа одной из участниц основной сетки украинка получила статус "лаки лузера", что позволило ей продолжить выступления на турнире.

Теперь ключевым вопросом остается физическое состояние Ангелины и готовность выйти на корт после полученного повреждения.

Первая соперница и сетка турнира

В первом круге основной сетки турнира в Нинбо Калинину (WTA 48) ожидает непростое противостояние с представительницей Италии Жасмин Паолини (WTA 33).

Победительница этого матча в следующем раунде соревнований встретится с американской теннисисткой Ивой Йович (WTA 11).