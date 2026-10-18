Калініна знялася через травму, але зіграє в основі турніру WTA: несподіваний поворот для українки

Драматична кваліфікація та щасливий квиток

Під час фінального поєдинку відбору Калініна була змушена достроково припинити боротьбу через ушкодження стегна та знятися з гри. Утім, через відмову однієї з учасниць основної сітки українка здобула статус "лакі лузера", що дозволило їй продовжити виступи на турнірі.

Тепер ключовим питанням залишається фізичний стан Ангеліни та її готовність вийти на корт після отриманого ушкодження.

Перша суперниця та сітка турніру

У першому колі основної сітки турніру в Нінбо на Калініну (WTA 48) чекає непросте протистояння з представницею Італії Жасмін Паоліні (WTA 33).

Переможниця цього матчу у наступному раунді змагань зустрінеться з американською тенісисткою Івою Йович (WTA 11).