Исторический финиш для Украины: WTA обнародовала итоговый мировой рейтинг теннисисток сезона-2026
Женская теннисная ассоциация обнародовала финальный мировой рейтинг по итогам 2026 года, учитывая результаты Итогового турнира. Украинский теннис завершил сезон с историческим достижением.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт WTA.
Свитолина и Костюк в топ-10
Первой ракеткой мира по итогам 2026 осталась представительница Казахстана Елена Рыбакина. Победа на Итоговом турнире позволила "нейтральной" Мирре Андреевой впервые в карьере подняться на второе место, сдвинув на третье Арину Соболенко. Кроме того, в первой десятке чешка Линда Носкова обошла соотечественницу Каролину Мухову, поднявшись на седьмое место.
Элина Свитолина, которая впервые с 2019 года выступила на Итоговом турнире и дошла до финала, сохранила шестую строчку мировой классификации.
Марта Костюк, несмотря на три поражения на групповом этапе дебютного для себя Итогового турнира, также удержалась в элите. Украинка финишировала десятой ракеткой мира.
Таким образом, Украина впервые завершила теннисный год сразу с двумя представительницами в первой десятке.
Итоговый топ-10 рейтинга WTA за 2026 год:
- Елена Рыбакина (Казахстан) – 8099 очков
- Мирра Андреева – 7806
- Арина Соболенко – 6685
- Коко Гофф (США) – 6163
- Джессика Пегула (США) – 6160
- Элина Свитолина (Украина) – 5921
- Линда Носкова (Чехия) – 4743
- Каролина Мухова (Чехия) – 4665
- Ига Свентек (Польша) – 4188
- Марта Костюк (Украина) – 3910
Позиции других украинок
Кроме лидеров национального тенниса, большинство украинских игроков сохранили свои места в мировом рейтинге, а 19-летняя Вероника Подрез обновила персональный рекорд:
- Дарья Снигур осталась на 42-м месте (1223 очка) и сохраняет статус третьей ракетки Украины.
- Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина занимают соседние позиции – 55 (1090 баллов) и 56 (1087 очков) соответственно.
- Александра Олейникова идет 70-й (957 очков).
- Даяна Ястремская продолжает находиться за пределами первой сотни – на 103-й строчке (770 очков).
- Вероника Подрез поднялась со 121-го на 120-е место (654 очка), установив новый личный рекорд в одиночном разряде.
- Анастасия Соболева опустилась на три позиции (167-е место, 454 очка), а Катарина Завацкая потеряла три ступени и занимает 249 место (309 очков).
Ранее американский журналист призвал WTA оштрафовать белоруску Арину Соболенко.