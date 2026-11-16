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Теніс 16 листопада 2026, 12:12

Історичний фініш для України: WTA оприлюднила підсумковий світовий рейтинг тенісисток сезону-2026

Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Еліна Світоліна та Марта Костюк (фото: ФТУ)
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Жіноча тенісна асоціація оприлюднила фінальний світовий рейтинг за підсумками 2026 року, врахувавши результати Підсумкового турніру. Український теніс завершив сезон із історичним досягненням.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт WTA.

Світоліна та Костюк у топ-10

Першою ракеткою світу за підсумками 2026 року залишилася представниця Казахстану Єлена Рибакіна. Перемога на Підсумковому турнірі дозволив "нейтральній" Міррі Андрєєвій вперше в кар'єрі піднятися на друге місце, посунувши на третю сходинку Аріну Соболенко. Крім того, у першій десятці чешка Лінда Носкова обійшла співвітчизницю Кароліну Мухову, піднявшись на сьоме місце.

Еліна Світоліна, яка вперше з 2019 року виступила на Підсумковому турнірі і дійшла до фіналу, зберегла шосту сходинку світової класифікації.

Марта Костюк, попри три поразки на груповому етапі дебютного для себе Підсумкового турніру, також втрималася в еліті. Українка фінішувала десятою ракеткою світу.

Таким чином, Україна вперше завершила тенісний рік одразу з двома представницями у першій десятці.

Підсумковий топ-10 рейтингу WTA за 2026 рік:

  1. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8099 очок
  2. Мірра Андрєєва – 7806
  3. Аріна Соболенко – 6685
  4. Коко Гофф (США) – 6163
  5. Джессіка Пегула (США) – 6160
  6. Еліна Світоліна (Україна) – 5921
  7. Лінда Носкова (Чехія) – 4743
  8. Кароліна Мухова (Чехія) – 4665
  9. Іга Свьонтек (Польща) – 4188
  10. Марта Костюк (Україна) – 3910

Позиції інших українок

Окрім лідерок національного тенісу, більшість українських гравчинь зберегли свої місця у світовому рейтингу, а 19-річна Вероніка Подрез оновила персональний рекорд:

  • Дарія Снігур залишилася на 42-му місці (1223 очки) та зберігає статус третьої ракетки України.
  • Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна посідають сусідні позиції – 55-ту (1090 балів) та 56-ту (1087 очок) відповідно.
  • Олександра Олійникова йде 70-ю (957 очок).
  • Даяна Ястремська продовжує перебувати за межами першої сотні – на 103-й сходинці (770 очок).
  • Вероніка Подрез піднялася зі 121-го на 120-те місце (654 очки), встановивши новий особистий рекорд в одиночному розряді.
  • Анастасія Соболєва опустилася на три позиції (167-ме місце, 454 очки), а Катаріна Завацька втратила три сходинки і посідає 249-те місце (309 очок).

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