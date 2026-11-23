Как сложилась рекордная сумма в Турине

В финальном матче испанец одолел первую ракетку мира Александера Зверева. Всего на пути к своему первому титулу Итогового турнира Алькарас выиграл все пять поединков, обыграв также Фрэнсиса Тиафо, Даниила Медведева, Флавио Коболли и Бена Шелтона.

Безупречное выступление принесло теннисисту 5,17 миллиона долларов. Эта сумма превзошла предыдущий рекорд мужского тура, который в прошлом году установил итальянец Янник Синнер за победу на домашнем турнире в Турине (5,071 млн долларов).

Распределение призовых Алькараса на ATP Finals-2026:

Участие в групповом этапе: 338 тысяч долларов

Три победы в группе (по 405 тыс. за каждую): 1,215 млн долларов

Победа в полуфинале: 1,206 млн долларов

Победа в финале: 2,412 млн долларов

Стоит отметить, что рекорд касается только Итогового турнира среди мужчин. В женском туре Елена Рыбакина получила 5,23 млн долларов за триумф на WTA Finals-2025 в Эр-Рияде, а на US Open-2026 победители (тот же Зверев и Рыбакина) заработали по 5,5 млн. Кроме того, на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии чемпиону выплачивают 6 млн долларов.

Прыжок в историческом рейтинге ATP

Триумф в Турине позволил Карлосу Алькарасу опередить Янника Синнера в списке самых богатых теннисистов по сумме призовых за всю карьеру. Испанец поднялся на пятую строчку в истории мужского тенниса, уступая лишь легендарной "Большой тройке" и Звереву.

Топ-6 рекордсменов ATP по призовым за карьеру: