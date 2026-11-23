Як склалася рекордна сума в Турині

У фінальному матчі іспанець здолав першу ракетку світу Александера Звєрєва. Загалом на шляху до свого першого трофея Підсумкового турніру Алькарас виграв усі п'ять поєдинків, обігравши також Френсіса Тіафо, Данііла Медведєва, Флавіо Коболлі та Бена Шелтона.

Бездоганний виступ приніс тенісисту 5,17 мільйона доларів. Ця сума перевершила попередній рекорд чоловічого туру, який минулого року встановив італієць Яннік Сіннер за перемогу на домашньому турнірі в Турині (5,071 млн доларів).

Розподіл призових Алькараса на ATP Finals-2026:

Участь у груповому етапі: 338 тисяч доларів

338 тисяч доларів Три перемоги в групі (по 405 тис. за кожну): 1,215 млн доларів

1,215 млн доларів Перемога у півфіналі: 1,206 млн доларів

1,206 млн доларів Перемога у фіналі: 2,412 млн доларів

Варто зазначити, що рекорд стосується лише Підсумкового турніру серед чоловіків. У жіночому турі Єлена Рибакіна отримала 5,23 млн доларів за тріумф на WTA Finals-2025 в Ер-Ріяді, а на US Open-2026 переможці (той же Звєрєв та Рибакіна) заробили по 5,5 млн. Крім того, на виставковому турнірі Six Kings Slam у Саудівській Аравії чемпіону виплачують 6 млн доларів.

Стрибок в історичному рейтингу ATP

Тріумф у Турині дозволив Карлосу Алькарасу випередити Янніка Сіннера у списку найбагатших тенісистів за сумою призових за всю кар'єру. Іспанець піднявся на п'яту сходинку в історії чоловічого тенісу, поступаючись лише легендарній "Великій трійці" та Звєрєву.

Топ-6 рекордсменів ATP за призовими за кар'єру: