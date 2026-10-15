Громкая сенсация в Ухане: Свитолина получила неожиданную соперницу на пути в полуфинал
Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала имя соперницы в четвертьфинале престижного турнира серии WTA 1000 в Ухане. За выход в полуфинал украинка сразится с британской теннисисткой Сонай Картал, которая произвела громкую сенсацию в 1/8 финала.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Как британка разбила Паолини
Британка Сонай Картал, занимающая 170-е место в мировом рейтинге, неожиданно легко разобралась с 15-й сеяной итальянкой Жасмин Паолини. Поединок длился чуть больше часа и завершился разгромной победой Картал со счетом 6:2, 6:0.
Стоит отметить, что Картал проводит лишь третье соревнование после шестимесячной паузы, связанной со стрессовым переломом позвоночника. По ходу турнира в Ухане она уже успела выбить еще одну украинку – Ангелину Калинину, а также швейцарку Белинду Бенчич.
История очных противостояний
Для Свитолиной и Картал это будет третья очная встреча на кортах. В двух предыдущих поединках победу праздновала украинская теннисистка – на турнире в Мадриде в 2025 году и начале 2026 года в Окленде.
Четвертьфинальный поединок между Элиной Свитолиной и Сонай Картал на хардовых кортах Китая состоится в пятницу, 16 октября.
Ранее мы сообщали, что украинский дуэт Ангелины Калининой и Даяны Ястремской снялся с турнира в Ухане.