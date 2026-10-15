Гучна сенсація в Ухані: Світоліна отримала несподівану суперницю на шляху до півфіналу

Як британка розбила Паоліні

Британка Сонай Картал, яка посідає 170-те місце в світовому рейтингу, несподівано легко розібралася з 15-ю сіяною італійкою Жасмін Паоліні. Поєдинок тривав трохи більше години та завершився розгромною перемогою Картал з рахунком 6:2, 6:0.

Варто зазначити, що Картал проводить лише треті змагання після шестимісячної паузи, пов'язаної зі стресовим переломом хребта. По ходу турніру в Ухані вона вже встигла вибити ще одну українку – Ангеліну Калініну, а також швейцарку Белінду Бенчич.

Історія очних протистоянь

Для Світоліної та Картал це буде третя очна зустріч на кортах. У двох попередніх поєдинках перемогу святкувала українська тенісистка – на турнірі в Мадриді у 2025 році та на початку 2026 року в Окленді.

Чвертьфінальний поєдинок між Еліною Світоліною та Сонай Картал на хардових кортах Китаю відбудеться у п'ятницю, 16 жовтня.