Финальный рейтинг WTA перед Итоговым турниром: на каком месте Свитолина и конкурентки
Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный мировой рейтинг по состоянию на 2 ноября, который стал окончательным перед стартом Итогового турнира-2026.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт организации.
Свитолина и Костюк в топ-10
Первая ракетка Украины Элина Свитолина уже четвертую неделю подряд занимает шестую строчку рейтинга WTA. В этом же статусе украинка подходит к выступлениям на Итоговом турнире, который состоится с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе (США).
На десятой позиции соревновательный год завершает Марта Костюк, которая отправится на Итоговый турнир в статусе запасной теннисистки.
Лидерство в мировом зачете по итогам сезона гарантировала себе Елена Рыбакина из Казахстана. В первой пятерке произошла ротация: американка Коко Гофф опередила соотечественницу Джессику Пегулу и поднялась на четвертую строчку, а чешка Линда Носкова потеснила Игу Свентек на девятую строчку.
Топ-10 рейтинга WTA:
- Елена Рыбакина (Казахстан) – 8099 очков
- Арина Соболенко – 6485
- Мирра Андреева – 6306
- Коко Гофф (США) – 5763
- Джессика Пегула (США) – 5760
- Элина Свитолина (Украина) – 5121
- Каролина Мухова (Чехия) – 4665
- Линда Носкова (Чехия) – 4343
- Ига Свентек (Польша) – 4188
- Марта Костюк (Украина) – 3910
Позиции других украинок
Среди других представительниц Украины в мировом рейтинге произошли следующие изменения:
- Дарья Снигур потеряла две позиции и занимает 42-е место.
- Юлия Стародубцева (54), Ангелина Калинина (55) и Александра Олейникова (62) сохранили предварительные ступени.
- Даяна Ястремская опустилась на три позиции и находится на 99 месте.
- Вероника Подрез благодаря успешной защите титула на турнире в Пуатье совершила рывок на 9 строчек вверх (127-е место).
- Анастасия Соболева обновила собственный рекорд, поднявшись на 163-ю строчку.
- Катарина Завацкая опустилась на 13 позиций (242-е место).
Ранее мы сообщили, что Дарья Снигур объявила о завершении сезона-2026.