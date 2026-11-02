Финальный рейтинг WTA перед Итоговым турниром: на каком месте Свитолина и конкурентки

Свитолина и Костюк в топ-10

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уже четвертую неделю подряд занимает шестую строчку рейтинга WTA. В этом же статусе украинка подходит к выступлениям на Итоговом турнире, который состоится с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе (США).

На десятой позиции соревновательный год завершает Марта Костюк, которая отправится на Итоговый турнир в статусе запасной теннисистки.

Лидерство в мировом зачете по итогам сезона гарантировала себе Елена Рыбакина из Казахстана. В первой пятерке произошла ротация: американка Коко Гофф опередила соотечественницу Джессику Пегулу и поднялась на четвертую строчку, а чешка Линда Носкова потеснила Игу Свентек на девятую строчку.

Топ-10 рейтинга WTA:

Елена Рыбакина (Казахстан) – 8099 очков Арина Соболенко – 6485 Мирра Андреева – 6306 Коко Гофф (США) – 5763 Джессика Пегула (США) – 5760 Элина Свитолина (Украина) – 5121 Каролина Мухова (Чехия) – 4665 Линда Носкова (Чехия) – 4343 Ига Свентек (Польша) – 4188 Марта Костюк (Украина) – 3910

Позиции других украинок

Среди других представительниц Украины в мировом рейтинге произошли следующие изменения: