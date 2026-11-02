Фінальний рейтинг WTA перед Підсумковим турніром: на якому місці Світоліна та конкурентки
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений світовий рейтинг станом на 2 листопада, який став остаточним перед стартом Підсумкового турніру-2026.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт організації.
Світоліна та Костюк у топ-10
Перша ракетка України Еліна Світоліна вже четвертий тиждень поспіль посідає шосту сходинку рейтингу WTA. У цьому ж статусі українка підходить до виступів на Підсумковому турнірі, який відбудеться з 8 по 15 листопада в Індіан-Веллсі (США).
На десятій позиції змагальний рік завершує Марта Костюк, яка вирушить на Підсумковий турнір у статусі запасної тенісистки.
Лідерство у світовому заліку за підсумками сезону гарантувала собі Єлена Рибакіна з Казахстану. У першій п'ятірці відбулася ротація: американка Коко Гофф випередила співвітчизницю Джессіку Пегулу та піднялася на четвертий рядок, а чешка Лінда Носкова потіснила Ігу Свьонтек на дев'яту сходинку.
Топ-10 рейтингу WTA:
- Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8099 очок
- Аріна Соболенко – 6485
- Мірра Андрєєва – 6306
- Коко Гофф (США) – 5763
- Джессіка Пегула (США) – 5760
- Еліна Світоліна (Україна) – 5121
- Кароліна Мухова (Чехія) – 4665
- Лінда Носкова (Чехія) – 4343
- Іга Свьонтек (Польща) – 4188
- Марта Костюк (Україна) – 3910
Позиції інших українок
Серед інших представниць України у світовому рейтингу відбулися такі зміни:
- Дарія Снігур втратила дві позиції й наразі посідає 42-ге місце.
- Юлія Стародубцева (54), Ангеліна Калініна (55) та Олександра Олійникова (62) зберегли попередні сходинки.
- Даяна Ястремська опустилася на три позиції та перебуває на 99-му місці.
- Вероніка Подрез завдяки успішному захисту титулу на турнірі у Пуатьє здійснила ривок на 9 рядків вгору (127-ме місце).
- Анастасія Соболєва оновила власний рекорд, піднявшись на 163-й рядок.
- Катаріна Завацька опустилася на 13 позицій (242-ге місце).
Раніше ми повідомили, що Дарія Снігур оголосила про завершення сезону-2026.