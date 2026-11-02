Фінальний рейтинг WTA перед Підсумковим турніром: на якому місці Світоліна та конкурентки

Світоліна та Костюк у топ-10

Перша ракетка України Еліна Світоліна вже четвертий тиждень поспіль посідає шосту сходинку рейтингу WTA. У цьому ж статусі українка підходить до виступів на Підсумковому турнірі, який відбудеться з 8 по 15 листопада в Індіан-Веллсі (США).

На десятій позиції змагальний рік завершує Марта Костюк, яка вирушить на Підсумковий турнір у статусі запасної тенісистки.

Лідерство у світовому заліку за підсумками сезону гарантувала собі Єлена Рибакіна з Казахстану. У першій п'ятірці відбулася ротація: американка Коко Гофф випередила співвітчизницю Джессіку Пегулу та піднялася на четвертий рядок, а чешка Лінда Носкова потіснила Ігу Свьонтек на дев'яту сходинку.

Топ-10 рейтингу WTA:

Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8099 очок Аріна Соболенко – 6485 Мірра Андрєєва – 6306 Коко Гофф (США) – 5763 Джессіка Пегула (США) – 5760 Еліна Світоліна (Україна) – 5121 Кароліна Мухова (Чехія) – 4665 Лінда Носкова (Чехія) – 4343 Іга Свьонтек (Польща) – 4188 Марта Костюк (Україна) – 3910

Позиції інших українок

Серед інших представниць України у світовому рейтингу відбулися такі зміни: