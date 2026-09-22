Финал Кубка Дэвиса-2026: звездные сборные получили соперников в битве за титул

Кто с кем сыграет в четвертьфинале

19-20 сентября состоялись решающие матчи отбора, по результатам которых право выступить в финальной части получили восемь сборных: Австрия, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Германия, Южная Корея и Чехия.

По итогам жеребьевки сформировались следующие четвертьфинальные пары Финала восьми:

Италия – Южная Корея

Чехия – Канада

Великобритания – Германия

Австрия – Испания

Путь участников к решающей стадии

Каждая из команд-участниц продемонстрировала яркий теннис в квалификации:

Италия как страна-хозяйка и действующий чемпион начнет защиту трофея против Южной Кореи , которая впервые в истории пробилась в четвертьфинал после победы над Индией.

как страна-хозяйка и действующий чемпион начнет защиту трофея против , которая впервые в истории пробилась в четвертьфинал после победы над Индией. Испания вышла в финальную восьмерку благодаря победе над Чили и сыграет против Австрии , которая второй раз подряд преодолела квалификационный барьер после вылета Бельгии.

вышла в финальную восьмерку благодаря победе над Чили и сыграет против , которая второй раз подряд преодолела квалификационный барьер после вылета Бельгии. Канада победила Францию и теперь встретится с Чехией , которая выбила США и в четвертый раз подряд вышла в финальный турнир.

победила Францию и теперь встретится с , которая выбила США и в четвертый раз подряд вышла в финальный турнир. Великобритания пробилась в Финал восьми впервые с 2023 года, разгромив Эквадор, а ее соперником станет Германия, которая прошла Хорватию.

Сам финал Кубка Дэвиса-2026 состоится в конце осени: первый четвертьфинал запланирован на 24 ноября, а обладатель кубка определится в решающем матче 29 ноября.