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Теніс 22 вересня 2026, 15:15

Фінал Кубка Девіса-2026: зіркові збірні отримали суперників у битві за титул

Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Чинний чемпіон турніру – збірна Італії (фото: x.com/DavisCup)
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Завершилися всі поєдинки фіналу кваліфікації Кубка Девіса-2026, за підсумками яких визначилася вісімка найкращих збірних світу. Вирішальна частина турніру традиційно пройде в італійській Болоньї, де команди боротимуться за почесний трофей.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати турніру.

Хто з ким зіграє в чвертьфіналі

19–20 вересня відбулися вирішальні матчі відбору, за результатами яких право виступити у фінальній частині здобули вісім збірних: Австрія, Велика Британія, Іспанія, Італія, Канада, Німеччина, Південна Корея та Чехія.

За підсумками жеребкування сформувалися такі чвертьфінальні пари Фіналу восьми:

  • Італія – Південна Корея
  • Чехія – Канада
  • Велика Британія – Німеччина
  • Австрія – Іспанія

Шлях учасників до вирішальної стадії

Кожна з команд-учасниць продемонструвала яскравий теніс у кваліфікації:

  • Італія як країна-господар та чинний чемпіон розпочне захист трофею проти Південної Кореї, яка вперше в історії пробилася до чвертьфіналу після перемоги над Індією.
  • Іспанія пройшла до фінальної вісімки завдяки перемозі над Чилі і зіграє проти Австрії, яка вдруге поспіль здолала кваліфікаційний бар'єр після вильоту Бельгії.
  • Канада перемогла Францію і тепер зустрінеться з Чехією, яка вибила США та вийшла до фінального турніру вчетверте поспіль.
  • Велика Британія пробилася до Фіналу восьми вперше з 2023 року, розгромивши Еквадор, а її суперником стане Німеччина, що пройшла Хорватію.

Сам фінал Кубка Девіса-2026 відбудеться наприкінці осені: перший чвертьфінал заплановано на 24 листопада, а володар кубка визначиться у вирішальному матчі 29 листопада.

Раніше збірна України оголосила склад на фінал Кубка Біллі Джин Кінг без двох ключових тенісисток.

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