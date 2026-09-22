Фінал Кубка Девіса-2026: зіркові збірні отримали суперників у битві за титул

Хто з ким зіграє в чвертьфіналі

19–20 вересня відбулися вирішальні матчі відбору, за результатами яких право виступити у фінальній частині здобули вісім збірних: Австрія, Велика Британія, Іспанія, Італія, Канада, Німеччина, Південна Корея та Чехія.

За підсумками жеребкування сформувалися такі чвертьфінальні пари Фіналу восьми:

Італія – Південна Корея

Чехія – Канада

Велика Британія – Німеччина

Австрія – Іспанія

Шлях учасників до вирішальної стадії

Кожна з команд-учасниць продемонструвала яскравий теніс у кваліфікації:

Італія як країна-господар та чинний чемпіон розпочне захист трофею проти Південної Кореї , яка вперше в історії пробилася до чвертьфіналу після перемоги над Індією.

як країна-господар та чинний чемпіон розпочне захист трофею проти , яка вперше в історії пробилася до чвертьфіналу після перемоги над Індією. Іспанія пройшла до фінальної вісімки завдяки перемозі над Чилі і зіграє проти Австрії , яка вдруге поспіль здолала кваліфікаційний бар'єр після вильоту Бельгії.

пройшла до фінальної вісімки завдяки перемозі над Чилі і зіграє проти , яка вдруге поспіль здолала кваліфікаційний бар'єр після вильоту Бельгії. Канада перемогла Францію і тепер зустрінеться з Чехією , яка вибила США та вийшла до фінального турніру вчетверте поспіль.

перемогла Францію і тепер зустрінеться з , яка вибила США та вийшла до фінального турніру вчетверте поспіль. Велика Британія пробилася до Фіналу восьми вперше з 2023 року, розгромивши Еквадор, а її суперником стане Німеччина, що пройшла Хорватію.

Сам фінал Кубка Девіса-2026 відбудеться наприкінці осені: перший чвертьфінал заплановано на 24 листопада, а володар кубка визначиться у вирішальному матчі 29 листопада.