Фінал Кубка Девіса-2026: зіркові збірні отримали суперників у битві за титул
Завершилися всі поєдинки фіналу кваліфікації Кубка Девіса-2026, за підсумками яких визначилася вісімка найкращих збірних світу. Вирішальна частина турніру традиційно пройде в італійській Болоньї, де команди боротимуться за почесний трофей.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати турніру.
Хто з ким зіграє в чвертьфіналі
19–20 вересня відбулися вирішальні матчі відбору, за результатами яких право виступити у фінальній частині здобули вісім збірних: Австрія, Велика Британія, Іспанія, Італія, Канада, Німеччина, Південна Корея та Чехія.
За підсумками жеребкування сформувалися такі чвертьфінальні пари Фіналу восьми:
- Італія – Південна Корея
- Чехія – Канада
- Велика Британія – Німеччина
- Австрія – Іспанія
Шлях учасників до вирішальної стадії
Кожна з команд-учасниць продемонструвала яскравий теніс у кваліфікації:
- Італія як країна-господар та чинний чемпіон розпочне захист трофею проти Південної Кореї, яка вперше в історії пробилася до чвертьфіналу після перемоги над Індією.
- Іспанія пройшла до фінальної вісімки завдяки перемозі над Чилі і зіграє проти Австрії, яка вдруге поспіль здолала кваліфікаційний бар'єр після вильоту Бельгії.
- Канада перемогла Францію і тепер зустрінеться з Чехією, яка вибила США та вийшла до фінального турніру вчетверте поспіль.
- Велика Британія пробилася до Фіналу восьми вперше з 2023 року, розгромивши Еквадор, а її суперником стане Німеччина, що пройшла Хорватію.
Сам фінал Кубка Девіса-2026 відбудеться наприкінці осені: перший чвертьфінал заплановано на 24 листопада, а володар кубка визначиться у вирішальному матчі 29 листопада.
Раніше збірна України оголосила склад на фінал Кубка Біллі Джин Кінг без двох ключових тенісисток.