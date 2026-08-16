Джоковичу стало плохо прямо на корте: легендарный серб потерпел сенсационный крах в Цинциннати (видео)

Жара и проблемы со здоровьем

Поединок начался с полного преимущества трехкратного чемпиона турнира – Джокович уверенно выиграл первую партию со счетом 6:2. Впрочем, во втором сете из-за 29-градусной жары и истощения 39-летнему сербу внезапно стало плохо.

Игру пришлось приостановить, чтобы медики смогли оказать спортсмену помощь и проверить давление и пульс. Несмотря на возвращение на корт, удержать инициативу сербу не удалось: Тиранте закрыл вторую партию в свою пользу, а в решающем сете довел игру до итоговой победы.

Исторический триумф аргентинца

Для 50-й ракетки мира Тиранте эта победа стала самой большой в карьере. Он оказался лишь четвертым аргентинским теннисистом в истории, которому удалось одолеть Джоковича. Ранее это делали Хуан Мартин дель Потро, Гильермо Кория и Давид Налбандян.

Для Тиранте это всего второй выигранный матч против игрока из топ-10 мирового рейтинга АТР – неделей ранее в Торонто он выбил американца Тейлора Фритца.