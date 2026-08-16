Джоковичу стало зле просто на корті: легендарний серб зазнав сенсаційного краху в Цинциннаті (відео)

Спека та проблеми зі здоров'ям

Поєдинок розпочався за повної переваги триразового чемпіона турніру – Джокович упевнено виграв першу партію з рахунком 6:2. Утім, у другому сеті через 29-градусну спеку та виснаження 39-річному сербу раптово стало зле.

Гру довелося призупинити, аби медики змогли надати спортсмену допомогу й перевірити тиск та пульс. Попри повернення на корт, втримати ініціативу сербу не вдалося: Тіранте закрив другу партію на свою користь, а у вирішальному сеті довів гру до підсумкової перемоги.

Історичний тріумф аргентинця

Для 50-ї ракетки світу Тіранте ця звитяга стала найбільшою в кар'єрі. Він виявився лише четвертим аргентинським тенісистом в історії, якому вдалося здолати Джоковича. Раніше це робили Хуан Мартін дель Потро, Гільєрмо Корія та Давід Налбандян.

Загалом для Тіранте це другий виграний матч проти гравця з топ-10 світового рейтингу АТР – тижнем раніше в Торонто він вибив американця Тейлора Фрітца.