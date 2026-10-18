Драма украинок в финале: две теннисистки снялись с турнира в Китае, но еще имеют шанс вернуться

Два снятия за один день

Первая сеяная квалификации Дарья Снигур в матче против польки Катажины Кавы отдала первый сет со счетом 1:6, после чего взяла медицинский тайм-аут. Она вернулась на корт, но, проиграв еще два гейма во второй партии (0:2), решила досрочно прекратить борьбу.

Для Снигур это первое снятие с апреля этого года и первый с мая случай, когда она не сыграет в основной сетке турнира WTA.

Вслед за ней свой матч не доиграла и вторая сеяная отбора Ангелина Калинина. В противостоянии с "нейтральной" теннисисткой Александрой Саснович украинка попросила помощи врача из-за проблем с бедром при счете 3:5 в первом сете, после чего отказалась от продолжения игры.

Шанс на "лаки-лузера"

Несмотря на поражения из-за проблем со здоровьем, обе украинки сохраняют шансы попасть в основную сетку турнира. В основной сетке есть одно вакантное место для "лаки-лузера".

Согласно правилам WTA, если появляется такое место, жеребьевка проводится между двумя теннисистками с самым высоким рейтингом среди тех, кто проиграл в финале квалификации. Поскольку Снигур и Калинина имели самый высокий посев, именно они будут претендовать на эту позицию.

На данный момент в основной сетке турнира серии WTA 500 в Нинбо гарантированно выступит только Марта Костюк. Элина Свитолина, которая также находилась в заявке, ранее снялась с соревнований.