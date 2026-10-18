Драма українок у фіналі: дві тенісистки знялися з турніру в Китаї, але ще мають шанс повернутися

Два зняття за один день

Перша сіяна кваліфікації Дарія Снігур у матчі проти польки Катаржини Кави віддала перший сет з рахунком 1:6, після чого брала медичний тайм-аут. Вона повернулася на корт, але програвши ще два гейми у другій партії (0:2), вирішила достроково припинити боротьбу.

Для Снігур це перше зняття з квітня цього року та перший з травня випадок, коли вона не зіграє в основній сітці турніру WTA.

Слідом за нею свій матч не дограла й друга сіяна відбору Ангеліна Калініна. У протистоянні з "нейтральною" тенісисткою Олександрою Саснович українка попросила допомогу лікаря через проблеми зі стегном за рахунку 3:5 у першому сеті, після чого відмовилася від продовження гри.

Шанс на "лакі-лузера"

Попри поразки через ушкодження, обидві українки зберігають шанси потрапити до основної сітки турніру. В основній пульці є одне вакантне місце для "лакі-лузера".

Згідно з правилами WTA, якщо з'являється таке місце, жеребкування проводиться між двома тенісистками з найвищим рейтингом серед тих, хто програв у фіналі кваліфікації. Оскільки Снігур та Калініна мали найвищий посів, саме вони претендуватимуть на цю позицію.

Наразі в основній сітці турніру серії WTA 500 в Нінбо гарантовано виступатиме лише Марта Костюк. Еліна Світоліна, яка також перебувала в заявці, раніше знялася зі змагань.