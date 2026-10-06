Не доиграл финал, но победил: Джокович выиграл турнир в Пекине

Как Джокович победил Де Минора

Первый сет финала получился максимально напряженным. Джокович и Де Минор не разрешили друг другу сделать брейк, поэтому при счете 6:6 дело дошло до тайбрейка. На нем сильнее оказался серб – 7:3. Джокович забрал первую партию и увёл в матче.

После завершения сета оба теннисиста обращались за медицинской помощью. Де Минор покинул корт, а по возвращении продолжил игру с перевязанным левым бедром. На старте второго сета Джокович забрал первый гейм – и после этого Де Минор решил сняться из-за травмы.

ATP 500. Пекин. Финал

Новак Джокович (Сербия) – Алекс Де Минор (Австралия) – 7:6 (7:3), 1:0 (отказ).

Джокович не проигрывает в Пекине с 2009 года

Для Джоковича это уже седьмой титул турнира в Пекине. Серб выиграл все 34 матча, которые провел на China Open, и остается непобедимым на этом турнире с момента дебюта в 2009 году.

Джокович является единоличным рекордсменом Пекина по количеству титулов. Ближайшие преследователи имеют гораздо меньше побед на турнире.

Финалу предшествовали два досрочных полуфинала

Путь Джоковича в финал также оказался необычным. В полуфинале против Даниила Медведева серб вел 7:5, 5:3 и подавал на матч. Во время розыгрыша россиянин ударил мячом в сторону трибун, попав в зрителя. После этого Медведева дисквалифицировали, а Джокович получил путевку в финал.

Другой полуфинал тоже не завершился полностью. Алекс Де Минор побеждал Губерта Гуркача (6:4, 3:2), когда поляк из-за травмы был вынужден сняться.

Таким образом, оба финалиста не доиграли свои полуфинальные матчи, а финал также завершился досрочно.

Джокович получил 102-й титул в карьере

Победа в Пекине стала для Джоковича 102 титулом в профессиональной карьере и первым трофеем в 2026 году. Последний раз серб выигрывал турнир в 2025 году - тогда он стал чемпионом ATP 250 в Афинах.

После триумфа в Пекине Джокович также установил историческое достижение: он стал первым теннисистом, выигрывавшим по меньшей мере один титул в одиночном разряде 21 сезон подряд.