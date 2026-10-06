Не дограв фінал, але переміг: Джокович виграв турнір в Пекіні

Як Джокович переміг Де Мінора

Перший сет фіналу вийшов максимально напруженим. Джокович та Де Мінор не дозволили один одному зробити брейк, тому за рахунку 6:6 справа дійшла до тайбрейку. На ньому сильнішим виявився серб - 7:3. Джокович забрав першу партію та повів у матчі.

Після завершення сету обидва тенісисти зверталися по медичну допомогу. Де Мінор залишив корт, а після повернення продовжив гру з перев'язаним лівим стегном. На старті другого сету Джокович забрав перший гейм - і після цього Де Мінор вирішив знятися через травму.

ATP 500. Пекін. Фінал

Новак Джокович (Сербія) - Алекс Де Мінор (Австралія) - 7:6 (7:3), 1:0 (відмова).

Джокович не програє у Пекіні з 2009 року

Для Джоковича це вже сьомий титул на турнірі в Пекіні. Серб виграв усі 34 матчі, які провів на China Open, і залишається непереможним на цьому турнірі з моменту дебюту у 2009 році.

Джокович є одноосібним рекордсменом Пекіна за кількістю титулів. Найближчі переслідувачі мають значно менше перемог на турнірі.

Фіналу передували два дострокові півфінали

Шлях Джоковича до фіналу також виявився незвичайним. У півфіналі проти Даніїла Мєдвєдєва серб вів 7:5, 5:3 та подавав на матч. Під час розіграшу росіянин ударив м'ячем у бік трибун, влучивши у глядача. Після цього Мєдвєдєва дискваліфікували, а Джокович отримав путівку до фіналу.

Інший півфінал також не завершився повністю. Алекс Де Мінор перемагав Губерта Гуркача (6:4, 3:2), коли поляк через травму був змушений знятися.

Таким чином, обидва фіналісти не дограли свої півфінальні матчі, а фінал також завершився достроково.

Джокович здобув 102-й титул у кар'єрі

Перемога в Пекіні стала для Джоковича 102-м титулом у професійній кар'єрі та першим трофеєм у 2026 році. Востаннє серб вигравав турнір у 2025 році - тоді він став чемпіоном ATP 250 в Афінах.

Після тріумфу в Пекіні Джокович також встановив історичне досягнення: він став першим тенісистом, який вигравав щонайменше один титул в одиночному розряді 21 сезон поспіль.