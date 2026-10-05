Дикость в Пекине: скандального Медведева дисквалифицировали за удар в зрителя во время матча (видео)

Дикий поступок россиянина

Полуфинальный поединок держал болельщиков в напряжении с первых минут. Стартовый сет остался за сербским теннисистом (7:5), а во второй партии Джокович сумел сделать брейк и уверенно вел дело к победе. Все решилось при счете 5:3 в пользу Новака во время очередного розыгрыша на его подаче.

Не сумев достать сложный мяч в углу корта, разозленный Медведев сильным ударом отправил мяч на трибуны. Теннисный мяч попал прямо в голову одному из зрителей, сидевшему в первых рядах.

После короткого совещания с участием судьи на вышке Мохамеда Лаяни и супервайзера было принято безоговорочное решение о немедленной дисквалификации игрока.

Рекордный выход Джоковича в финал

Из-за досрочного завершения матча Новак Джокович автоматически получил путевку в финал соревнований в Пекине. Этот успех стал для легендарного серба продолжением его уникальной серии: он выиграл уже 33-й матч подряд на кортах столицы Китая, где до сих пор не потерпел ни одного поражения в карьере.

В решающем матче турнира Джокович встретится с австралийцем Алексом де Минором, вышедшим в финал на отказе своего соперника.

В то же время для Медведева этот инцидент стал очередным громким скандалом в карьере, что теперь карается серьезными санкциями от организаторов Тура.