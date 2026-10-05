Дикість у Пекіні: скандального Медведєва дискваліфікували за удар у глядача під час матчу (відео)

Дикий вчинок росіянина

Півфінальний поєдинок тримав уболівальянців у напрузі від перших хвилин. Стартовий сет залишився за сербським тенісистом (7:5), а в другій партії Джокович зумів зробити брейк і впевнено вів до перемоги. Усе вирішилося за рахунку 5:3 на користь Новака під час чергового розіграшу на його подачі.

Не зумівши дістати складний м'яч у кутку корту, розлючений Медведєв сильним ударом відправив м'яч на трибуни. Тенісний м'яч влучив у прямо в голову одному з глядачів, що сидів у перших рядах.

Після короткої наради за участю судді на вишці Мохамеда Лаяні та супервайзера було ухвалено беззаперечне рішення про негайну дискваліфікацію гравця.

Рекордний вихід Джоковича у фінал

Через дострокове завершення матчу Новак Джокович автоматично отримав путівку до фіналу змагань у Пекіні. Цей успіх став для легендарного серба продовженням його унікальної серії: він виграв уже 33-й матч поспіль на кортах столиці Китаю, де досі не зазнав жодної поразки в кар'єрі.

У вирішальному матчі турніру Джокович зустрінеться з австралійцем Алексом де Мінором, який вийшов до фіналу на відмові свого суперника.

Водночас для Медведєва цей інцидент став черговим гучним скандалом у кар'єрі, що тепер карається серйозними санкціями від організаторів Туру.