Дарья Снигур назвала главное достижение сезона: это не дебютный финал WTA

Как Снигур оценивает свои выступления

Комментируя выступление на турнире WTA 250 в Праге, украинка отметила, что у нее было недостаточно времени для подготовки. Именно поэтому факт ее выступления в финале приятно удивил Дарью.

"Учитывая мою подготовку, которая длилась всего 5 дней, конечно, я очень довольна своим результатом в Праге. Поэтому я горжусь собой, что за такое короткое время мы с командой смогли подготовиться к турниру", – рассказала Снигур.

В решающем матче Дарья уступила Лилли Таггер из Австрии (6:7, 2:6). Впрочем, украинка признается, что еще не разбирала матч со своей командой.

"Удивил сам выход в финал Лилли из нижней сетки. Там были действительно сильные игроки. Осознавать что-то для себя буду, когда проанализируем матч с тренером", – отметила Снигур.

Третий раунд Уимблдона ценнее финала в Праге

24-летняя теннисистка считает, что ее путь на Уимблдоне-2026 имеет большую ценность, чем финал на турнире WTA 250 в Праге.

"Однозначно Уимблдон важнее. Почему? Потому что турниров WTA в течение года проводится большое количество и в разных категориях, а "Шлемов" всего четыре", – сказала Снигур.

На Уимблдоне Дарья Снигур по очереди обыграла Элину Свитолину (7:5, 6:2) и Леолию Жанжан (6:4, 6:3), а в третьем круге проиграла Эшлин Крюгер (3:6, 2:6).