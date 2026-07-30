Дар'я Снігур назвала головне досягнення сезону: це не дебютний фінал WTA

Як Снігур оцінює свої виступи

Коментуючи виступ на турнірі WTA 250 у Празі, українка відзначила, що мала недостатньо часу для підготовки. Саме тому факт її виступу у фіналі приємно здивував Дар'ю.

"Враховуючи мою підготовку, яка тривала лише 5 днів, звісно я дуже задоволена своїм результатом у Празі. Тому я пишаюся собою, що за такий короткий час ми з командою змогли підготуватися до турніру", – розповіла Снігур.

У вирішальному матчі Дар'я поступилася Ліллі Таггер з Австрії (6:7, 2:6). Утім, українка зізнається, що ще не розбирала цей матч зі своєю командою.

"Здивував сам вихід в фінал Ліллі з нижньої сітки. Там були дійсно сильні гравці. Усвідомлювати щось для себе буду, коли проаналізуємо матч з тренером", – відзначила Снігур.

Третій раунд Вімблдону цінніший, ніж фінал у Празі

24-річна тенісистка вважає, що її шлях на Вімблдоні-2026 має більшу цінність, ніж фінал на турнірі WTA 250 у Празі.

"Однозначно Вімблдон важливіший. Чому? Бо турнірів WTA протягом року проводиться велика кількість і в різних категоріях, а "Шоломів" усього чотири", – сказала Снігур.

На Вімблдоні Дар'я Снігур по черзі обіграла Еліну Світоліну (7:5, 6:2) та Леолію Жанжан (6:4, 6:3), а у третьому колі програла Ешлін Крюгер (3:6, 2:6).