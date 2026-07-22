Больно осознавать: Киченок эмоционально прокомментировала скандал из-за танцев под российскую музыку

Надежда Киченок подчеркнула, что полностью осознает свою ответственность за этот шаг и понимает реакцию общества. Но отметила, что посетила свадьбу подруги, открыто осуждающей российскую агрессию против Украины.

"Мне действительно жаль и стыдно. Я хочу искренне извиниться. Это была свадьба моей подруги Дарии, которая открыто осуждает российскую агрессию против Украины, публично выражает свою позицию и сменила гражданство. Для меня важно, чтобы этот контекст также был известен", - отметила Надежда Киченок.

Позиция по отношению к РФ остается непоколебимой

Украинская теннисистка подчеркнула, что с начала полномасштабного вторжения системно помогает Вооруженным силам Украины и своей стране, и не прекратит делать это в дальнейшем. Спортсменке больно от того, что один опрометчивый шаг мог подвергнуть сомнению ее многолетнюю гражданскую позицию.

"Хочу сказать: моя позиция не изменилась. Россия является страной-агрессором, а российским спортсменам не место в мировом спорте. Слава Украине!" – подчеркнула Киченок.

История скандала

Скандал вокруг украинских теннисисток Надежды Киченок и Юлии Стародубцевой возник 15-16 июля. Причиной стало то, что украинские спортсменки посетили в Афинах свадьбу теннисистки Дарьи Касаткиной и ее партнерши Натальи Забияко.

Огласку событие получило из-за распространенного в соцсетях видео, где украинские спортсменки танцуют под русскоязычный трек.

Касаткина сменила российское гражданство на австралийское в 2025-м году. Сама она высказывается против агрессии РФ против Украины. Однако мероприятие также посетили россиянки Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова.

Фанатки Путина на свадьбе

Мирра Андреева известна тем, что неоднократно лайкала антиукраинские посты и поздравления Путина в соцсетях. А также она получила награду из рук российского диктатора за серебро на Олимпийских играх.

Отец Анастасии Павлюченковой организовывал в РФ турнир в честь погибших наемников так называемой "ЧВК Вагнера".