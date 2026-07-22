Боляче усвідомлювати: Кіченок емоційно прокоментувала скандал через танці під російську музику

Надія Кіченок наголосила, що повністю усвідомлює власну відповідальність за цей крок та розуміє реакцію суспільства. Але зазначила, що відвідала весілля подруги, яка відкрито засуджує російську агресію проти України.

"Мені справді шкода і соромно. Я хочу щиро попросити вибачення. Це було весілля моєї подруги Дарії, яка відкрито засуджує російську агресію проти України, публічно висловлює свою позицію та змінила громадянство. Для мене важливо, щоб цей контекст також був відомий", - зауважила Надія Кіченок.

Позиція щодо РФ залишається непохитною

Українська тенісистка підкреслила, що від початку повномасштабного вторгнення системно допомагає Збройним силам України та своїй країні, і не припинить робити це надалі. Спортсменці боляче від того, що один необачний крок міг поставити під сумнів її багаторічну громадянську позицію.

"Хочу сказати: моя позиція не змінилася. Росія є країною-агресором, а російським спортсменам не місце у світовому спорті. Слава Україні!" - наголосила Кіченок.

Історія скандалу

Скандал навколо українських тенісисток Надії Кіченок та Юлії Стародубцевої виник 15-16 липня. Причиною було те, що українські спортсменки відвідали в Афінах весілля тенісистки Дарії Касаткіної та її партнерки Наталії Забіяко.

Розголосу подія набула через поширене в соцмережах відео, де українські спортсменки танцюють під російськомовний трек.

Касаткіна змінила російське громадянство на австралійське в 2025-му році. Сама вона висловлюється проти агресії РФ проти України. Проте захід також відвідали росіянки Мірра Андрєєва та Анастасія Павлюченкова.

Фанатки Путіна на весіллі

Мірра Андрєєва відома тим, що неодноразово лайкала антиукраїнські дописи та привітання Путіна в соцмережах. А також вона отримала нагороду з рук російського диктатора за "срібло" на Олімпійських іграх.

Батько ж Анастасії Павлюченкової організовував у РФ турнір на честь загиблих найманців так званої "ПВК Вагнера".