20-летний испанец установил исторический рекорд ATP: превзошел темпы Алькараса и Джоковича

Исторический прорыв испанца

Вхождение Ходара в десятку лучших стало возможным после поражения американца Тейлора Фритца от Валантена Вашеро в полуфинале турнира ATP 500 в Базеле.

Благодаря этому результату испанец гарантированно поднимется до топ-10 в обновленном рейтинге ATP, который опубликуют в понедельник, 2 ноября.

Ходар стал 21-м представителем Испании, которому удалось добиться такого результата. Предыдущим испанцем, впервые вошедшим в топ-10, был Карлос Алькарас в 2022 году.

Скорее Алькараса и Джоковича

С момента дебюта на профессиональном уровне до попадания в десятку лучших Ходару понадобилось всего 287 дней.

Кроме того, путь испанца от топ-100 к топ-10 длился 217 дней. По этому показателю он уступил только легендарному Борису Беккеру, которому понадобилось 210 дней.

Для сравнения, Карлос Алькарас проделал аналогичный путь за 336 дней, Новак Джокович - за 623, а Янник Синнер и Александр Зверев - за 735 дней.

Прорывной сезон Ходара

В 2026 году испанец получил свой первый титул ATP на турнире в Марракеше, добрался до четвертьфинала "Ролан Гаррос", а также сыграл в финалах турниров в Вашингтоне и Шанхае.

В финале шанхайского "Мастерса" Ходар уступил соотечественнику Алехандро Давидовичу-Фокини.

К моменту исторического достижения испанцу исполнилось 20 лет и 45 дней. Среди действующих теннисистов он стал пятым младшим дебютантом топ-10 после Карлоса Алькараса, Хольгера Руне, Новака Джоковича и Александра Зверева.