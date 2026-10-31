20-річний іспанець встановив історичний рекорд ATP: перевершив темпи Алькараса та Джоковича
Іспанський тенісист Рафаель Ходар встановив історичне досягнення в чоловічому професійному тенісі. У віці 20 років він забезпечив собі дебют у топ-10 світового рейтингу ATP, витративши на це лише 287 днів від першого виступу на професійному рівні.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Історичний прорив іспанця
Входження Ходара до десятки найкращих стало можливим після поразки американця Тейлора Фрітца від Валантена Вашеро у півфіналі турніру ATP 500 у Базелі.
Завдяки цьому результату іспанець гарантовано підніметься до топ-10 в оновленому рейтингу ATP, який опублікують у понеділок, 2 листопада.
Ходар став 21-м представником Іспанії, якому вдалося досягти такого результату. Попереднім іспанцем, що вперше увійшов до топ-10, був Карлос Алькарас у 2022 році.
Швидше за Алькараса та Джоковича
Від моменту дебюту на професійному рівні до потрапляння в десятку найкращих Ходару знадобилося лише 287 днів.
Крім того, шлях іспанця від топ-100 до топ-10 тривав 217 днів. За цим показником він поступився лише легендарному Борису Беккеру, якому знадобилося 210 днів.
Для порівняння, Карлос Алькарас подолав аналогічний шлях за 336 днів, Новак Джокович — за 623, а Яннік Сіннер та Александр Звєрєв — за 735 днів.
Проривний сезон Ходара
У 2026 році іспанець здобув свій перший титул ATP на турнірі в Марракеші, дістався чвертьфіналу "Ролан Гаррос", а також зіграв у фіналах турнірів у Вашингтоні та Шанхаї.
У фіналі шанхайського "Мастерса" Ходар поступився співвітчизнику Алехандро Давидовичу-Фокіні.
На момент історичного досягнення іспанцю виповнилося 20 років і 45 днів. Серед чинних тенісистів він став п'ятим наймолодшим дебютантом топ-10 після Карлоса Алькараса, Хольгера Руне, Новака Джоковича та Александра Звєрєва.
Раніше Дарья Снігур із рекордним проривом в рейтингу завершила сезон-2026.