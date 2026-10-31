20-річний іспанець встановив історичний рекорд ATP: перевершив темпи Алькараса та Джоковича

Історичний прорив іспанця

Входження Ходара до десятки найкращих стало можливим після поразки американця Тейлора Фрітца від Валантена Вашеро у півфіналі турніру ATP 500 у Базелі.

Завдяки цьому результату іспанець гарантовано підніметься до топ-10 в оновленому рейтингу ATP, який опублікують у понеділок, 2 листопада.

Ходар став 21-м представником Іспанії, якому вдалося досягти такого результату. Попереднім іспанцем, що вперше увійшов до топ-10, був Карлос Алькарас у 2022 році.

Швидше за Алькараса та Джоковича

Від моменту дебюту на професійному рівні до потрапляння в десятку найкращих Ходару знадобилося лише 287 днів.

Крім того, шлях іспанця від топ-100 до топ-10 тривав 217 днів. За цим показником він поступився лише легендарному Борису Беккеру, якому знадобилося 210 днів.

Для порівняння, Карлос Алькарас подолав аналогічний шлях за 336 днів, Новак Джокович — за 623, а Яннік Сіннер та Александр Звєрєв — за 735 днів.

Проривний сезон Ходара

У 2026 році іспанець здобув свій перший титул ATP на турнірі в Марракеші, дістався чвертьфіналу "Ролан Гаррос", а також зіграв у фіналах турнірів у Вашингтоні та Шанхаї.

У фіналі шанхайського "Мастерса" Ходар поступився співвітчизнику Алехандро Давидовичу-Фокіні.

На момент історичного досягнення іспанцю виповнилося 20 років і 45 днів. Серед чинних тенісистів він став п'ятим наймолодшим дебютантом топ-10 після Карлоса Алькараса, Хольгера Руне, Новака Джоковича та Александра Звєрєва.