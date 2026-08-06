100% призовых: украинская теннисистка направила все заработанные деньги на ВСУ

"Мой долг, моя основа"

За выступление в первом круге турнира в Канаде Олийникова заработала 18 420 долларов США (без учета налогов). Все полученные средства четвертая ракетка Украины (44-я – в мире) распределила между двумя украинскими подразделениями.

В частности, 675 000 гривен получил батальон беспилотных систем "Вспышка" 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Еще 154 000 гривен теннисистка направила роте наземных роботизированных комплексов 413 отдельного полка беспилотных систем "РЕЙД".

"Для меня постоянная поддержка украинской армии – моя обязанность, моя основа и моя гуманитарная миссия как спортсменки. Именно поэтому я приняла решение передать 100% призовых, заработанных на турнире в Торонто, в помощь Вооруженным Силам Украины", - подчеркнула Олейникова.

Инцидент с WTA в Торонто

Спортсменка также напомнила, что до 9 августа продолжается открытый благотворительный сбор для помощи защитникам, к которому может присоединиться каждый желающий.

Перед стартом соревнований в Канаде Олейникова планировала провести благотворительный аукцион и предоставить донаторам возможность стать ее гостями на турнире. Впрочем, Женская теннисная ассоциация (WTA) заблокировала эту инициативу, из-за чего аукцион пришлось отменить, а теннисистка сосредоточилась на прямой передаче собственных призовых.