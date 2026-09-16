Изменила стиль: украинская чемпионка поразила элегантным образом (фото)

Необычный образ и ирония от чемпионки

На фотографиях в соцсетях Ярослава предстала в белом платье с цветочным паттерном, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Необычный для себя аутфит украинка дополнила стильно подобранными деталями – элегантными туфлями на каблуке, изысканной сумочкой и солнцезащитными очками.

Свой образ сама Ярослава прокомментировала с иронией (Фото: Ярослава Магучих, Facebook)

Несмотря на восторженные отзывы, самая легкоатлетка отнеслась к своему перевоплощению с юмором.

"Миссия "элегантность" выполнена, возвращайте кроссовки", - подписала Магучих.

Реакция поклонников

Яркое перевоплощение легкоатлетки вызвало настоящий ажиотаж среди корреспондентов.

Подписчики оставили немало восторженных комментариев, отмечая женственность и грациозность спортсменки вне беговых дорожек и секторов для прыжков.

Успешный сезон Ярославы

В сезоне-2026 Ярослава Магучих продемонстрировала впечатляющие результаты. Она добыла в борьбе "золото" ЧМ-2026, стала первой абсолютной чемпионкой мира в прыжках в высоту и выиграла континентальное первенство на открытом воздухе.

Также в ее активе – "серебро" финального этапа Бриллиантовой лиги и победа на чемпионате Украины.