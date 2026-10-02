Звездная прыгунья в воду из Украины внезапно заявила о смене гражданства
Украинская чемпионка Европы по хайдайвингу Нелли Чукановская шокировала спортивное сообщество заявлением о намерении сменить спортивное гражданство. 19-летняя спортсменка, принесшая Украине историческую награду, планирует в дальнейшем представлять Хорватию.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу "Высотные прыжки в воду" в Facebook.
Почему чемпионка Европы выбрала Хорватию
Спортсменка записала видеообращение, в котором объяснила свое решение тем, что после начала полномасштабного вторжения России она нашла новый дом в Хорватии. Именно там она живет, тренируется и видит свое будущее.
"Моя мечта - однажды выступать за Хорватию. Я хочу строить свое будущее именно здесь, потому что это мой дом", - заявила Чукановская на хорватском языке.
При этом она подчеркнула, что Украина навсегда останется в ее сердце, но смена гражданства является шагом благодарности и желанием развивать этот вид спорта в балканской стране.
Нелли Чукановская родилась в Покрове Днепропетровской области. В начале полномасштабного вторжения России в Украину спортсменка выехала в Хорватию, где продолжила тренировки под руководством украинского специалиста Олега Вишиванова.
Спортивные достижения Чукановской
Нелли Чукановская является яркой представительницей мировой элиты хайдайвинга. В 2022 году она стала чемпионкой мира среди юниоров в прыжках с 12-метровой высоты, а уже в 2026 году завоевала первое в истории Украины "золото" чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже.
Сейчас спортсменка продолжает выступления под украинским флагом. В сентябре она приняла участие в финале престижной серии Red Bull Cliff Diving, а завершить текущий сезон украинка намерена на этапе Кубка мира в Китае, который запланирован на 21-22 ноября.
Ранее лидер сборной Украины по дзюдо рассказал о смене гражданства.