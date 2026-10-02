Зіркова стрибунка у воду з України раптово заявила про зміну громадянства

Чому чемпіонка Європи обрала Хорватію

Спортсменка записала відеозвернення, у якому пояснила своє рішення тим, що після початку повномасштабного вторгнення Росії вона знайшла новий дім у Хорватії. Саме там вона живе, тренується та бачить своє майбутнє.

"Моя мрія – одного дня виступати за Хорватію. Я хочу будувати своє майбутнє саме тут, тому що це мій дім", – заявила Чуканівська хорватською мовою.

При цьому вона підкреслила, що Україна назавжди залишиться в її серці, але зміна громадянства є кроком вдячності та бажанням розвивати цей вид спорту в балканській країні.

Неллі Чуканівська народилася у Покрові Дніпропетровської області. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну спортсменка виїхала до Хорватії, де продовжила тренування під керівництвом українського фахівця Олега Вишиванова.

Спортивні досягнення Чуканівської

Неллі Чуканівська є яскравою представницею світової еліти хайдайвінгу. У 2022 році вона стала чемпіонкою світу серед юніорів у стрибках з 12-метрової висоти, а вже у 2026 році здобула перше в історії України "золото" чемпіонату Європи з водних видів спорту в Парижі.

Наразі спортсменка продовжує виступи під українським прапором. У вересні вона взяла участь у фіналі престижної серії Red Bull Cliff Diving, а завершити поточний сезон українка має намір на етапі Кубка світу в Китаї, який запланований на 21–22 листопада.