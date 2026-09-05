Звезда сборной Украины по хоккею шокировал новой ролью: что известно
Нападающий сборной Украины по хоккею Виталий Лялько стал одним из членов Комиссии атлетов при НОК. В состав комиссии вошли десять украинских спортсменов.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу Виталия Ляльки в Instagram.
Заявление спортсмена
Капитан "Кременчуга" и игрок национальной сборной подчеркнул, что для него избрание в Комиссию атлетов - большая честь и ответственность. Членство в Комиссии позволит Кукле представлять интересы спортсменов и приобщиться к развитию украинского спорта.
"Я хорошо знаю, с какими проблемами сегодня сталкиваются спортсмены, и у меня есть свое видение того, как часть из них можно решать. Считаю, что именно такие комиссии дают возможность не просто говорить о проблемах, а представлять интересы спортсменов", - подчеркнул Виталий Лялька.
Состав комиссии
Новый состав Комиссии атлетов избрали тайным голосованием на период с 2026 по 2030 годы. При этом Виталий Лялька стал первым хоккеистом в ее составе.
Всего в состав комиссии вошли восемь спортсменов, представляющих летние виды спорта, и два представителя зимних видов спорта:
- Ольга Харлан – фехтование;
- Юлия Левченко – легкая атлетика;
- Михаил Романчук – плавание;
- Алексей Среда – прыжки в воду;
- Парвиз Насибов – греко-римская борьба;
- Ирина Коляденко – свободная борьба;
- Марта Федина – синхронное плавание;
- Елена Костевич – шаровая стрельба;
- Александр Абраменко – фристайл;
- Виталий Кукла – хоккей с шайбой.
Новый состав Комиссии атлетов НОК Украины будет представлять интересы украинских спортсменов и участвовать в развитии олимпийского движения Украины.
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