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Другое 05 сентября 2026, 16:39

Звезда сборной Украины по хоккею шокировал новой ролью: что известно

Хоккеист стал одним из десяти украинских атлетов, избранных тайным голосованием
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Виталий Кукла в составе Комиссии (Фото: НОК Украины)
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Нападающий сборной Украины по хоккею Виталий Лялько стал одним из членов Комиссии атлетов при НОК. В состав комиссии вошли десять украинских спортсменов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу Виталия Ляльки в Instagram.

Заявление спортсмена

Капитан "Кременчуга" и игрок национальной сборной подчеркнул, что для него избрание в Комиссию атлетов - большая честь и ответственность. Членство в Комиссии позволит Кукле представлять интересы спортсменов и приобщиться к развитию украинского спорта.

"Я хорошо знаю, с какими проблемами сегодня сталкиваются спортсмены, и у меня есть свое видение того, как часть из них можно решать. Считаю, что именно такие комиссии дают возможность не просто говорить о проблемах, а представлять интересы спортсменов", - подчеркнул Виталий Лялька.

Состав комиссии

Новый состав Комиссии атлетов избрали тайным голосованием на период с 2026 по 2030 годы. При этом Виталий Лялька стал первым хоккеистом в ее составе.

Всего в состав комиссии вошли восемь спортсменов, представляющих летние виды спорта, и два представителя зимних видов спорта:

  • Ольга Харлан – фехтование;
  • Юлия Левченко – легкая атлетика;
  • Михаил Романчук – плавание;
  • Алексей Среда – прыжки в воду;
  • Парвиз Насибов – греко-римская борьба;
  • Ирина Коляденко – свободная борьба;
  • Марта Федина – синхронное плавание;
  • Елена Костевич – шаровая стрельба;
  • Александр Абраменко – фристайл;
  • Виталий Кукла – хоккей с шайбой.

Новый состав Комиссии атлетов НОК Украины будет представлять интересы украинских спортсменов и участвовать в развитии олимпийского движения Украины.

Хоккей НОК Украины