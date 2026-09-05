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Інше 05 вересня 2026, 16:39

Зірка збірної України з хокею шокував новою роллю: що відомо

Хокеїст став одним з десяти українських атлетів, яких обрали таємним голосуванням
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Віталій Лялька в складі Комісії (Фото: НОК України)
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Нападник збірної України з хокею Віталій Лялька став одним з членів Комісії атлетів при НОК. Загалом до складу комісії увійшли десять українських спортсменів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на сторінку Віталія Ляльки в Instagram.

Заява спортсмена

Капітан "Кременчука" та гравець національної збірної наголосив, що для нього обрання в Комісію атлетів є великою честю та відповідальністю. Членство в Комісії дозволить Ляльці представляти інтереси спортсменів та долучитися до розвитку українського спорту.

"Я добре знаю, з якими проблемами сьогодні стикаються спортсмени, і маю своє бачення того, як частину з них можна вирішувати. Вважаю, що саме такі комісії дають можливість не просто говорити про проблеми, а представляти інтереси спортсменів", - наголосив Віталій Лялька.

Склад комісії

Новий склад Комісії атлетів обрали таємним голосуванням на період з 2026-го по 2030-й роки. При цьому Віталій Лялька став першим хокеїстом в її складі.

Загалом до складу комісії увійшли вісім спортсменів, які представляють літні види спорту, та два представника зимних видів спорту:

  • Ольга Харлан - фехтування;
  • Юлія Левченко - легка атлетика;
  • Михайло Романчук - плавання;
  • Олексій Середа - стрибки у воду;
  • Парвіз Насібов - греко-римська боротьба;
  • Ірина Коляденко - вільна боротьба;
  • Марта Фєдіна - синхронне плавання;
  • Олена Костевич - кульова стрільба;
  • Олександр Абраменко - фристайл;
  • Віталій Лялька - хокей з шайбою.

Новий склад Комісії атлетів НОК України представлятиме інтереси українських спортсменів та братимуть участь у розвитку олімпійського руху України.

Раніше ми повідомляли, що форвард збірної України з хокею запропонував нестандартне рішення щодо збору перед ЧС-2027.

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