Никаких медалей: победители абсолютного ЧМ по легкой атлетике получат эксклюзивные награды

Почему отказались от привычного пьедестала

Президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что концепция турнира предполагает определение только одного лучшего атлета, поэтому традиционное награждение тройки призеров потеряло смысл.

Церемоний в привычном формате также не будет: трофей будет стоять прямо в секторе, и чемпион будет самостоятельно забирать его под салют.

Как выглядит новая награда

Дизайн награды символизирует идею "отчеканить свое имя в истории". Она напоминает каменное изваяние с золотой инкрустацией и повторяет логотип турнира. Также у трофея будет специальный паз для именного браслета.

При этом браслет получит каждый участник, но только в сочетании с кубком он образует совершенную композицию.

Шансы Украины на уникальный трофей

Исторический турнир пройдет 11-13 сентября в Венгрии. Среди претендентов на эксклюзивную награду есть и украинцы.

Персональное приглашение уже имеет олимпийская чемпионка Ярослава Магучих, а еще четыре отечественных атлета соревнуются за путевки через мировой рейтинг и финал Бриллиантовой лиги.