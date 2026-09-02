Жодних медалей: переможці абсолютного ЧС з легкої атлетики отримають ексклюзивні нагороди
На першому в історії Абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики відмовилися від класичних медалей. Організатори розробили унікальний трофей, який отримуватиме виключно переможець.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку World Athletics у X (Twitter).
Чому відмовилися від звичного п'єдесталу
Президент World Athletics Себастьян Коу заявив, що концепція турніру передбачає визначення лише одиншого найкращого атлета, тому традиційне нагородження трійки призерів втратило сенс.
Церемоній у звичному форматі також не буде: трофей стоятиме просто в секторі, і чемпіон самостійно забиратиме його під салют.
Як виглядає нова нагорода
Дизайн нагороди символізує ідею "викарбувати своє ім'я в історії". Вона нагадує кам'яну статую із золотою інкрустацією та повторює логотип турніру. Також трофей матиме спеціальний паз для іменного браслета.
При цьому браслет отримає кожен учасник, але лише у поєднанні з кубком він утворить довершену композицію.
Шанси України на унікальний трофей
Історичний турнір відбудеться 11-13 вересня в Угорщині. Серед претендентів на ексклюзивну нагороду є й українці.
Персональне запрошення вже має олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх, а ще чотири вітчизняні атлети змагаються за путівки через світовий рейтинг та фінал Діамантової ліги.
Раніше ми повідомляли, що Ярослава Магучіх виграла срібну медаль на турнірі в Німеччині.