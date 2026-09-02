Жодних медалей: переможці абсолютного ЧС з легкої атлетики отримають ексклюзивні нагороди

Чому відмовилися від звичного п'єдесталу

Президент World Athletics Себастьян Коу заявив, що концепція турніру передбачає визначення лише одиншого найкращого атлета, тому традиційне нагородження трійки призерів втратило сенс.

Церемоній у звичному форматі також не буде: трофей стоятиме просто в секторі, і чемпіон самостійно забиратиме його під салют.

Як виглядає нова нагорода

Дизайн нагороди символізує ідею "викарбувати своє ім'я в історії". Вона нагадує кам'яну статую із золотою інкрустацією та повторює логотип турніру. Також трофей матиме спеціальний паз для іменного браслета.

При цьому браслет отримає кожен учасник, але лише у поєднанні з кубком він утворить довершену композицію.

Шанси України на унікальний трофей

Історичний турнір відбудеться 11-13 вересня в Угорщині. Серед претендентів на ексклюзивну нагороду є й українці.

Персональне запрошення вже має олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх, а ще чотири вітчизняні атлети змагаються за путівки через світовий рейтинг та фінал Діамантової ліги.