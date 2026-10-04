Завоевал "золото" и спасся от армии: известному спортсмену больше не нужно служить

Триумф на Азиатских играх

Том Ким выиграл мужской индивидуальный турнир по гольфу на Азиатских играх в японской Нагое.

Спортсмен ради этого успеха совершил сложный транстихоокеанский перелет сразу после завершения выступлений на командном турнире Presidents Cup. Помимо престижной награды победа принесла главный бонус – освобождение от обязательной службы в армии.

Большинство физически здоровых мужчин в стране должно пройти около 18 месяцев военной службы. В то же время, олимпийская медаль любого сорта или "золото" Азиатских игр дают спортсменам право на увольнение.

За победу на Азиатских играх подобную льготу также получили 16 южнокорейских бейсболистов и три киберспортсмена.

Дискуссии в обществе

Система освобождения от военной службы для спортсменов и представителей искусства действует в Южной Корее более 50 лет.

В то же время в стране не утихают дискуссии о справедливости подобных льгот. Часть общества и местные СМИ называют систему военных исключений для спортсменов устаревшей и нуждающейся в переменах.