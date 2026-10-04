Здобув "золото" і врятувався від армії: відомому спортсмену більше не треба служити

Тріумф на Азійських іграх

Том Кім виграв чоловічий індивідуальний турнір з гольфу на Азійських іграх у японській Нагої.

Спортсмен заради цього успіху здійснив складний транстихоокеанський переліт одразу після завершення виступів на командному турнірі Presidents Cup. Окрім престижної нагороди, перемога принесла головний бонус – звільнення від обов'язкової служби в армії.

Більшість фізично здорових чоловіків у країні мають пройти близько 18 місяців військової служби. Водночас олімпійська медаль будь-якого ґатунку або "золото" Азійських ігор дають спортсменам право на звільнення.

За перемогу на Азійських іграх подібну пільгу також отримали 16 південнокорейських бейсболістів і три кіберспортсмени.

Дискусії у суспільстві

Система звільнення від військової служби для спортсменів та представників мистецтва діє в Південній Кореї понад 50 років.

Водночас у країні не вщухають дискусії щодо справедливості подібних пільг. Частина суспільства та місцеві ЗМІ називають систему військових винятків для спортсменів застарілою та такою, що потребує змін.